Dila Uzun'dan Yeni Tekli: "Üfle"

Dila Uzun , “ Üfle ” isimli yeni teklisiyle alternatif pop sahnesine taze bir soluk getiriyor. Söz ve en iyi sanatçının kendisine ait olan parçası, sade ama etkileyici tuzak unsurlarıyla birlikte alternatif bir altyapıya sahip. Minimal synth dokunuşları ve güçlü vokal performansıyla öne çıkan “ Üfle ”, kırılganlık ile mesafe arasında gidiş-gelişten sade ama derinlikli bir dille aktarıyor. Parça, dinleyicinin içsel bir bölümünün davet edildiği atmosferle dikkat çekiyor. Şarkının aranje ve mix süreci Osman Çetin'e , mastering çalışması ise Emre Kıral'a ait. Tüm yaratım süreci, Dila Uzun'un samimi ve kendine özgü yorumuyla birleşerek şarkıya karakteristik bir kimlik kazandırıyor.