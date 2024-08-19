Dijital Vergi Dairesi Ücretli Hizmet İddialarına Resmi Yanıt

Dijital Vergi Dairesi Ücretli Hizmet İddialarına Resmi Yanıt
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 19-08-2024 09:32

Son günlerde sosyal medya ve bazı basın organlarında Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerin ücretli hale geleceği yönündeki iddialar, vergi mükelleflerini endişelendirdi. Özellikle vergi mükellefiyeti sorgulama ve vergi levhası doğrulama gibi işlemler için ücret talep edileceği söylentileri yayıldı. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı, bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Yetkililer, vergi kimlik numarası sorgulama, beyanname gönderme ve vergi borcu yoktur yazısı talep etme gibi işlemlerin ücretsiz olarak devam edeceğini belirtti. Yeni düzenlemenin yalnızca kamu kurumları ve tüzel kişilerle yapılan özel bilgi paylaşımlarını kapsadığını vurguladılar.

Düzenleme, bankalar ve finans kuruluşları için geçerli olup, bu kurumlar vergi mükellefiyetinin doğrulanması gibi süreçler için belirli bir ücret ödeyecek. Ancak gerçek kişileri etkileyen bir ücretli hizmet uygulaması olmayacak. Gelir İdaresi, sosyal medyada yayılan haberlerin doğru olmadığını ve bireylerin mevcut ücretsiz hizmetlerden faydalanmaya devam edeceğini açıkladı.

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