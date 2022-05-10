“Dijital Esaret” 27 Mayıs’ta vizyonda!

Günümüzün en çok konuşulan konularından dijital dünyayı farklı bir bakış açısıyla mercek altına alan Dijital Esaret filminin vizyon tarihi 27 Mayıs oldu.Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ödüllü yönetmen Emre Kavuk üstleniyor.Sıra dışı hikayesiyle merak uyandıran Dijital Esaret, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor.Başrolünde Rasim Öztekin’in yer aldığı filmin kadrosunda; Özgür Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yeşim Alıç gibi ünlü isimler yer alıyor.İzleyicilerin aldıkları biletlerin kendilerine NFT ürünü olarak geri dönmesini sağlayan film, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.