Devrim Özkan'ın sözleşmesi bitti!

Devrim Özkan'ın Ay Yapım ile olan sözleşmesi sona erdi.

Devrim Özkan'ın sözleşmesi bitti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2024 18:41

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz yıl Ay Yapım ile imzaladığı 4 yıllık sözleşmesini başarıyla tamamladı. Özkan, bu süreçte ilk olarak büyük ses getiren "Ne Gemiler Yaktım" dizisinde, ardından da beyaz perdede yer alan "Mavi Mağara" filminde rol aldı. Özkan’ın performansı her iki projede de büyük beğeni topladı.

Son olarak Deha dizisinden ayrılan Devrim Özkan’ın, Ay Yapım ile yaptığı sözleşmeyi bitirdiği ve şu anda yeni projeleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Özkan’ın hangi projede yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.

Oyuncu, gelen projeleri okuduğunu belirtirken, hayranları yeni yapımlarda kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

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