Devrim Özkan ve Bige Önal “Her Şey Yolunda” filminde buluşuyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ters köşe bir hikâyeye sahip olan filmde, Devrim Özkan “Leyla” karakterine, Bige Önal ise “Türkan” karakterine hayat verecek. “Her Şey Yolunda”nın oyuncu kadrosu için çalışmalar devam ederken, filmin güçlü bir hikâye ve başarılı bir ekip vaat ettiği konuşuluyor.

Ahmet Kapucu’nun yönetmen koltuğunda oturacağı film, daha önce “Sevmek Yüzünden”, “Her Şey Aşk İçin” ve “Ah Be Birader” gibi yapımları hayata geçiren 2518 Yapım’ın imzasını taşıyor. Filmin senaryosunu Ahmet Kapucu ve Bekir Kerem Kurt birlikte kaleme aldı.

Sinemaseverlerin büyük bir heyecanla beklediği “Her Şey Yolunda”, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle 2024 yılının dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday.