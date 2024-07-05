Devletten Büyük Zam Haberi: Maaşlara Yüzde 19.31 Artış!

Devletten Büyük Zam Haberi: Maaşlara Yüzde 19.31 Artış!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 05-07-2024 14:10

Türkiye'de memur ve diğer sosyal yardım alanları için merakla beklenen zam haberleri sonunda açıklandı. Devlet tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, maaşlara önemli oranda artış yapıldı. Bu artışlar, en son açıklanan enflasyon rakamları ile belirlendi ve memur maaşlarına yüzde 19.31 oranında zam yapıldı.

Memur Maaşları ve Diğer Ödemelerdeki Zam Oranları

Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 19.31 zamın yanı sıra, diğer sosyal yardımlar ve ödemeler de önemli oranda artış gösterdi. İşte bazı önemli değişiklikler:

  • Evde Bakım Maaşı: 7,608 TL'den 9,077 TL'ye çıktı.
  • 65 Yaş Aylığı: 3,504 TL'den 4,189 TL'ye yükseldi.
  • Engelli Aylığı (Yüzde 40-69 Arası): 2,797 TL'den 3,337 TL'ye çıktı.
  • Engelli Aylığı (Yüzde 70 ve Üzeri): 4,190 TL'den 4,999 TL'ye yükseldi.
  • 18 Yaş Altı Engelli Aylığı: 2,797 TL'den 3,337 TL'ye çıktı.
  • Kıdem Tazminatı Tavanı: 35,058 TL'den 41,827 TL'ye çıkarıldı.
  • Bedelli Askerlik Ücreti: 182,609 TL'den 217,870 TL'ye yükseltildi.

Bu zam kararları, milyonlarca vatandaşın mali durumunu olumlu yönde etkileyecek ve yaşam standartlarını iyileştirecek nitelikte. Devletin bu adımı, ekonomik koşullar göz önüne alınarak ve enflasyonun etkisi hesaplanarak atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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