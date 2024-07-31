Devletten Asker Ailelerine 5.100 TL Nakit Destek: Yeni Koşullar Açıklandı!

Devletten Asker Ailelerine 5.100 TL Nakit Destek: Yeni Koşullar Açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 13:01

Devlet, askerlik görevini yerine getiren er ve erbaşların ailelerine yönelik önemli bir destek paketi açıkladı. Özellikle sınır bölgelerinde veya riskli alanlarda askerlik yapan kişilerin ailelerine, 12 ay boyunca 5.100 TL nakit destek sağlanacak.

Bu destekten yararlanabilmek için ailedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahiplerinin çalışıyor olmaması ve boşanmış eşlerin bu yardımdan faydalanamamaları şart koşulmuş durumda. Ailenin muhtaçlık durumu gelir testi ile değerlendirilecek ve huzurevinde yaşayan anne veya babalara bu yardım ödenmeyecek.

Destek ödemeleri, ayın 28’ine kadar ilgili hesaplara yatırılacak. Askerlik yapılan bölgenin zorluk koşullarına ve ailenin muhtaçlık durumuna göre destek tutarında değişiklikler olabilecektir. Bu düzenleme, askerlik görevi sırasında ailesinin maddi durumu zorlaşan askerlerin yakınlarına büyük bir destek sağlayacak.

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