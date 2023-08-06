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Devlet muslukları açtı yağdırdıkça yağdırıyor! 500.000 TL ve 300.000 TL hibe müjdesi geldi!

Hükümet, vatandaşların en temel gereksinimlerinden biri olan barınma ihtiyacını karşılamak üzere nakdi destek sağlıyor.

Devlet muslukları açtı yağdırdıkça yağdırıyor! 500.000 TL ve 300.000 TL hibe müjdesi geldi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

500.000 TL ve 300.000 TL hibe müjdesi geldi! Devlet muslukları açtı yağdırdıkça yağdırıyor-  Bu destek kapsamında prefabrik ev yapımına 300 bin TL'ye kadar, betonarme ev yapımı veya ev alımına ise 500.000 TL'ye kadar yardım sunuluyor.

Dezavantajlı Kişilere Özel Yardımlar

Sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan bireylere yönelik para destekleri sunulurken, hane tadilatı, büyük onarım ve yapım programına dayalı barınma yardımları da 35.000 TL'den başlayarak 500.000 TL'ye kadar uzanıyor. Prefabrik ev yapımı için de 300.000 TL'ye kadar nakdi yardım yapılıyor.

Yardım Miktarları ve Türlerine Göre Değişiyor

Devlet tarafından sunulan hane tadilatı, onarım ve yapım programı yardımlarında miktar, yardım türüne göre farklılık gösteriyor. Basit ev onarımları için 35.000 TL'ye kadar destek sağlanırken, orta düzey ev onarımları için 70.000 TL'ye kadar nakdi destek veriliyor.

Kapsamlı ev onarımları için verilen yardım miktarı 100.000 TL'yi aşarken, prefabrik ev yapımı için 300.000 TL'ye kadar destek sağlanacak. Betonarme ev yapımı veya ev alımları için ise 500.000 TL'ye kadar para yardımı sunuluyor.

Yardımların Kullanımı ve Aktarımı

Basit ve orta düzey ev onarımları için verilen yardımlar doğrudan para olarak gönderiliyor. Yardım miktarının 6 ay içinde harcanması gerekiyor. Kapsamlı ev onarımları veya ev yapımı için ayrılan kaynakların kullanımı ise harcama belgeleri ile doğrulandıktan sonra 1 yıl içinde gerçekleşiyor.

Muhtaç Kişilere Ulaşan Yardımlar

Sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan kişilere yönelik yapılan bu yardımlar, barınma ihtiyacının karşılanmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önemli adımlardan biridir. Her yıl binlerce aile, bu yardımlardan faydalanarak daha iyi bir yaşam şansı elde ediyor.

Kimler Yardımdan Faydalanabilir?

Muhtaçlık sınırının altında gelire sahip, sağlıklı barınma koşullarına sahip olmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde yaşayan ve nafakaya haiz akrabası bulunmayan kişiler, bu yardımlardan yararlanabilir.

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