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Devlet muslukları açtı! O kişilere kredi müjdesi! 500 bin TL kredi 5 yıl vadeyle verilecek!

Günümüzde birçok kişi nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvuruda bulunuyor. Ancak bankaların uyguladığı kredi kısıtlamaları, yüksek tutarlar çekmek isteyen vatandaşları zor durumda bırakabiliyor.

Devlet muslukları açtı! O kişilere kredi müjdesi! 500 bin TL kredi 5 yıl vadeyle verilecek!
Yayın Tarihi : 2023-06-19 11:56

O kişilere kredi müjdesi! 500 bin TL kredi 5 yıl vadeyle verilecek! Devlet muslukları açtı-  Günümüzde birçok kişi nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara başvuruda bulunuyor. Ancak bankaların uyguladığı kredi kısıtlamaları, yüksek tutarlar çekmek isteyen vatandaşları zor durumda bırakabiliyor. Bu nedenle, devlet tarafından sunulan yeni kredi imkanlarına yönelik araştırmalar artmış durumda. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak sunulan bu krediler, esnafların birçok ihtiyacını karşılamalarını sağlıyor ve kolay ödeme yöntemleriyle destek veriyor.

Teskomb tarafından sağlanan finansman desteği, küçük ve orta boy işletmelere yönelik olarak sunuluyor ve birçok vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan tanıyor. Bu krediler, uygun ödeme koşulları ve uzun vade seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu nedenle vatandaşlar, TESKOMB'a başvuru yapma konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Devlet muslukları açtı! O kişilere kredi müjdesi! 500 bin TL kredi 5 yıl vadeyle verilecek!

Bu kredi imkanı kapsamında azami olarak 500,000 TL'ye kadar kredi verilebiliyor. Kredinin miktarı, başvuru sahibinin ödeme alışkanlıkları ve üzerinde bulunan mal miktarına göre belirleniyor. Düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleri, esnaflar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bankaların sağlamadığı yüksek kredi tutarları nedeniyle vatandaşlar TESKOMB'a yöneliyor.

Esnaf ve sanatkarlara özel olarak sunulan bu işletme kredileri, Halkbank aracılığıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletleri ile uygulanmaktadır. Krediler 60 aya kadar vadeli olarak sunulmakta ve cazip faiz oranlarıyla desteklenmektedir.

Ortaklık şartlarına gelince, başvuru sahibinin esnaf veya sanatkar olması, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olması, iş veya ikamet yerinin kooperatifin çalışma bölgesinde bulunması ve başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmaması gerekmektedir. Ortaklık şartlarını sağlayan kişilerin kooperatife başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır ve kabul veya ret kararı yazılı olarak bildirilir.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik bu kredi imkanları, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve büyümelerine destek olmak amacıyla sunulmaktadır.

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