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Devlet Kıyak Geçti! 33.387 TL Sadece PTT'ye Gidene Veriliyor

Devlet destek ödemeleri konusunda kadınlara öncelik tanıyor.

Devlet Kıyak Geçti! 33.387 TL Sadece PTT'ye Gidene Veriliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-08-2023 11:45

Devlet Kıyak Geçti! 33.387 TL Sadece PTT'ye Gidene Veriliyor - Devletin kadınlara verdiği desteği bilmeyen yoktur. Çalışan çalışmayan her kadın, türlü türlü geri ödemesiz devlet desteğinden faydalanabilmektedir. Devlet sosyal yardımlara hız kesmeden aralık vermeden devam etmektedir. Bu kapsamda özellikle de ihtiyaç sahibi bireyin nefes alması sağlanmakta ve daha fazla refah ortamı kurulmaktadır. Son dakika yapılan açıklama ile birlikte çalışan kadınlara verilen doğum izin parası, süt parası ve çocuk parası zamlandı. 

Devlet çok fazla kalemde sosyal yardım ödemesi yapmaktadır. Bu ödemelerden biri de çalışan annelere yönelik yapılan destekler olarak bilinmektedir. Özellikle de doğum yapan kadınların tekrar hane ekonomisine destek sağlaması adına çeşitli ödemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda devlet kadınların Çalışma Hayatında aktif olarak rol almasını sağlamaktadır. Sigortalı çalışan kadınlara yönelik olarak sunulan bir hizmet süt parası olarak da temin edilen Devlet rapor parası olarak bilinmektedir

Doğum Parası Zamlandı

Doğum parası 2023 yılı Temmuz ayında asgari ücrete yapılan %34 zam sonrasında artmış bulunmaktadır. 1 Temmuz itibariyle asgari ücret net 11.402 TL'ye çıkartılmıştı. Bu kapsamda zamlanın doğum parası ise en düşük ücretle çalışan kadına 34.000 206 TL olarak ödenecek. Temmuz ayı asgari ücret zammı öncesinde bu tutar 25.000 TL civarında seyretmekteydi.

Doğum parasından faydalanmak isteyen yeni doğum yapan anne kendi adına açılan Ziraat Bankası hesabına tek seferde peşin olarak alabilecek.

Doğum parası ne kadar

2015 yılı sonrasında doğum yapan annelerin hak sahibi olduğu çocuk parası diğer adıyla yeni doğan çocuk yardıma parası Tek seferlik olarak ödeniyor. Başvuruların yapılması sonrasında 33.326 TL olan bu ödemeye ek olarak ilk çocuk için 300 lira 2 çocuk için 400 Lira ve 3 çocuk için 600 lira ek ödeme yapılıyor. Rapor parası almak isteyen anne doğum sonrasında istenen bilgilere iş yerine vermesini akabinde rapor parası hesabına aktarılıyor. Bu ödemenin yanı sıra anne emzirme ödeneği de yapılan yardımlar arasında yer alıyor. 1 Ocak itibari ile 520 TL olarak ödenen emzirme ödeneği başvuruları SGK İl müdürlüklerinden yapılıyor

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