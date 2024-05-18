Devlet Duyurdu: Evde Bakım Maaşları Hesaplara Yatırıldı

Devlet tarafından sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri, bekleyen vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, evde bakım maaşı kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına 7 bin 608 TL ödeme yapıldığını duyurdu. Bu ödemelerle ilgili detaylar ve bakanın açıklamaları haberimizin devamında...

Evde Bakım Maaşları Hesaplara Yattı

Evde yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlara, her ay belirli tarihlerde devlet tarafından destekleme ödemeleri yapılıyor. Bu ödemeler, bakıma muhtaç bireylerin ailelerinden ayrılmadan bakımlarının yapılmasını desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine toplamda 4,2 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” dedi. Bu açıklamalar, evde bakım maaşı alan aileler için büyük bir rahatlama ve destek anlamına geliyor.