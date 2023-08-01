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Devlet destek olduğunu açıkladı! Volkswagen Polo sıfır ÖTV KDV ödemeden 407.984 TL'den alınabilecek!

Türkiye'de 1.004.000 TL altındaki modeller için vatandaşlara sağlanan ÖTV muafiyetleri hala geçerli olmaya devam ediyor.

Devlet destek olduğunu açıkladı! Volkswagen Polo sıfır ÖTV KDV ödemeden 407.984 TL'den alınabilecek!
Yayın Tarihi : 2023-08-01 11:09

Volkswagen Polo sıfır ÖTV KDV ödemeden 407.984 TL'den alınabilecek! Devlet destek olduğunu açıkladı-  Türkiye'de 1.004.000 TL altındaki modeller için vatandaşlara sağlanan ÖTV muafiyetleri hala geçerli olmaya devam ediyor. Yeni Polo modeli için de ÖTV muafiyetli fiyat listesi araştırılmaya başlanmış durumda ve bu devlet desteğinden nasıl faydalanılabileceği gibi detaylar merak ediliyor.

Devlet, belirli oranda engelli raporu olan vatandaşlara ÖTV ödemeden sıfır araç sahibi olma imkanı sunuyor. Araç bayilerinde engelli raporu olan vatandaşlar için uygun araçlar olduğunda, bu fırsatlardan yararlanmaları mümkün olacak. Araç fiyatlarındaki artışlar sonrasında, ÖTV muafiyeti kapsamının genişletilmesi bekleniyor ve yeni tutarın 1 milyon 300 bin TL'ye kadar yükseltilmesi üzerinde konuşuluyor.

VW Polo 2023 Ağustos ÖTV'siz Fiyat Listesi:

  • Volkswagen Polo Manuel 1.0L 80 Beygir 5 İleri İmpression: 604.400 TL (ÖTV'siz Fiyat: 376.754 TL)
  • Volkswagen Polo Manuel 1.0L TSI 95 Beygir 5 İleri Life: 654.500 TL (ÖTV'siz Fiyat: 407.984 TL)
  • Volkswagen Polo Otomatik 1.0L TSI 95 Beygir 7 İleri DSG Life: 699.900 TL (ÖTV'siz Fiyat: 436.284 TL)
  • Volkswagen Polo Otomatik 1.0L TSI 95 Beygir 7 İleri DSG Style: 791.600 TL (ÖTV'siz Fiyat: 493.446 TL)

Yeni Polo modelindeki başlangıç paketi 376.754 TL'den başlayarak, diğer model seçenekleri ise sırasıyla 407.984 TL, 436.284 TL ve 493.446 TL olarak satışa sunulacak.

ÖTV Muafiyeti Nedir?

ÖTV, "Özel Tüketim Vergisi"nin kısaltmasıdır ve bir mal veya ürüne uygulanan bir vergi türüdür. Engelli bireyler için ÖTV muafiyeti ise, bu vergiyi ödememeleri veya indirimli bir şekilde ödemeleri anlamına gelir. Engelli olduğu kanıtlanan kişiler, ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın alabilirler.

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