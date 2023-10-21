Devlet bankaları vatandaşın borçlarını sıfırlıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a başvuru yaparak borçlarınızı bitirin

Bu kampanya kapsamında hem güncel ihtiyaç kredisi borçlarınızı hem de kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz. Bankalara başvurarak, kredi limitlerinde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi kullanma fırsatına sahip olursunuz. Ayrıca, 50000 TL ile 100000 TL arasında kredi onayı alırsanız, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmış olursunuz.

50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Krediler

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilerine cazip faiz oranları sunuyor. %3,75 faiz oranı ile kullanabileceğiniz bu kredi ile aylık taksitlerinizi kolayca ödeyebilirsiniz. Örneğin, 2.973,37 TL aylık taksitlerle toplamda 107.291,32 TL ödeme yaparak nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Halkbank Hızlı Kredi

Halkbank, hızlı kredi kampanyası ile müşterilerine %3,89 faiz oranı sunuyor. Aylık taksitlerinizi 3.043,88 TL olarak ödeyerek toplamda 109.867,18 TL tutarındaki kredi borcunuzu kapatabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Ziraat Bankası, tüketici kredisi kampanyası ile %3,94 faiz oranı sunuyor. Aylık taksitlerinizi 3.069,23 TL olarak ödeyerek toplamda 110.742,28 TL tutarındaki kredi borcunuzu kapatabilirsiniz.

Devlet bankaları üzerinden yapılan bu kredi kampanyalarında başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bankalar, başvuru sonuçlarını 5 dakika içerisinde değerlendirmekte ve onay almanız durumunda aynı gün içinde ödemelerinizi yapmaktadırlar.

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların, kredi şartlarına uygun bir müşteri olmaları gerekmektedir. Bu nedenle kredi başvurusu yapmadan önce kredi puanınızı kontrol etmek ve gerekirse düzeltmek önemlidir. Ayrıca, emekli maaşı alan bireysel vatandaşlar için özel avantajlar sunulmaktadır. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıdığınızda gelir belgesiz olarak 50,000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz.

Başvurularınızı bankaların şubelerine giderek veya online olarak yapabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması durumunda, bankalar size aynı gün içinde ödemenizi yapacaklardır. Devlet bankalarının sunduğu bu kredi kampanyaları, nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak ve finansal sorunlarınıza çözüm bulmak isteyenler için ideal bir seçenektir.

100.000 TL 24 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

Ziraat Bankası'nın sunduğu tüketici kredisi fırsatı oldukça cazip. %3,94 faiz oranı ile kullanabileceğiniz bu kredi ile aylık taksitlerinizi 7.333,34 TL olarak ödeyerek toplamda 176.500,16 TL tutarındaki kredi borcunuzu kapatabilirsiniz. Bu kredi, nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak ve finansal sorunlarınıza çözüm bulmak isteyenler için uygun bir seçenektir. Kredi başvurusu yapmak ve detaylı bilgi almak için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilirsiniz.