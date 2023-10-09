Devlet 52.700 TL, 80.000 TL, 48.000 TL'ye 2. el araba satışına başladı: İşte satılık ikinci el araç ilanları ve fiyatları 2023

Özellikle ilan sayfaları üzerinden yayınlanan duyurular, birçok marka ve modeldeki araçların uygun fiyatlarla satışa sunulduğunu gösteriyor. Üstelik devlet tarafından satışa çıkarılan araçlar, ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

İşte, devletin uygun fiyatlarla satışa sunduğu en cazip 2. el araçlar:

2015 Model Renault - 65.000 TL

Eğer bütçeniz kısıtlıysa ve uygun bir otomobil arıyorsanız, 2015 model Renault aracı incelemenizde fayda var. 65.000 TL gibi düşük bir fiyatla sunulan bu araç, performansıyla da dikkat çekiyor.

2018 Model Ford - 70.000 TL

2018 model Ford araçları, 70.000 TL gibi bir fiyatla elde edebilirsiniz. Hem güvenilir bir markanın aracını kullanma fırsatı yakalayabilir hem de konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

2006 Model BMW - 75.000 TL

BMW tutkunları için harika bir fırsat! 2006 model BMW otomobil, sadece 75.000 TL'ye satılıyor. Premium bir sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız, bu aracı değerlendirebilirsiniz.

2017 Model Ford C MAX MCA COMPACT TREND 1.6 - 59.000 TL

Hem şehir içi kullanıma uygun hem de yakıt ekonomisi sağlayan bir araç arıyorsanız, 2017 model Ford C MAX MCA COMPACT TREND 1.6 tam size göre. 59.000 TL gibi uygun bir fiyatla sahip olabilirsiniz.

2011 Model Toyota Auris - 60.000 TL

Dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımıyla bilinen Toyota'nın 2011 model Auris'i, 60.000 TL'ye satışa sunuluyor. Hem bütçenizi zorlamaz hem de güvenilir bir araca sahip olabilirsiniz.

2010 Model Chery - 130.000 TL

Chery marka araçlar, uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor. 2010 model Chery otomobili, 130.000 TL gibi ekonomik bir fiyatla sahiplenilebilir.

2011 Model Fiat - 48.000 TL

Fiat'ın kompakt modeli, 2011 model Fiat, sadece 48.000 TL'ye satılıyor. Şehir içi kullanıma uygun yapısıyla tercih edilen bir araç.

2016 Model Renault - 71.500 TL

Dinamik tasarımı ve şık görünümüyle dikkat çeken 2016 model Renault, 71.500 TL gibi uygun bir fiyatla alıcılarını bekliyor.

2016 Model Renault - 62.000 TL

Aynı markanın farklı bir modeli olan 2016 model Renault, 62.000 TL'ye satılıyor. İkinci el araç alırken konforu ve tasarımı önemsiyorsanız, bu aracı inceleyebilirsiniz.

2003 Model Opel Vectra - 25.000 TL

Bütçenizi daha fazla zorlamadan sahip olabileceğiniz 2003 model Opel Vectra, sadece 25.000 TL'ye satılıyor. Ekonomik ve dayanıklı bir seçenek.

2022 Model Fiat - 52.700 TL

Yeni bir araç almak isteyenler için 2022 model Fiat, 52.700 TL gibi cazip bir fiyatla sunuluyor. Hem modern bir tasarım hem de güncel teknolojiyi bir arada bulabilirsiniz.

2012 Model BMW 3.28 - 80.000 TL

Lüks ve performansı bir arada arayanlar için 2012 model BMW 3.28, 80.000 TL'ye sahip olabileceğiniz bir seçenek.

2013 Model Peugeot 208 HDI 1.6 - 65.300 TL

Peugeot'nun şık ve şehir içi kullanıma uygun modeli olan 2013 model Peugeot 208 HDI 1.6, 65.300 TL'ye satılıyor.

2017 Model Hyundai - 60.000 TL

Hyundai'nin güvenilir markası, uygun fiyatıyla 2017 model Hyundai, 60.000 TL'ye sahip olabileceğiniz bir alternatif.

2014 Model Renault - 53.100 TL

Dinamik tasarımı ve şık görünümüyle dikkat çeken 2014 model Renault, 53.100 TL gibi ekonomik bir fiyatla alıcılarını bekliyor.

2012 Model Skoda Octavia ELG.1.6 TDI - 60.000 TL

Skoda'nın konforlu ve geniş iç mekanıyla bilinen modeli 2012 model Skoda Octavia ELG.1.6 TDI, 60.000 TL'ye satılıyor.

2007 Model Seat Leon - 51.500 TL

Hem şehir içi hem de uzun yol kullanımına uygun olan 2007 model Seat Leon, 51.500 TL gibi uygun bir fiyatla alıcılarını bekliyor.

2015 Model Renault - 45.000 TL

Ekonomik bir seçenek arıyorsanız, 2015 model Renault, sadece 45.000 TL'ye satılıyor. Hem bütçenizi zorlamaz hem de güvenilir bir araca sahip olabilirsiniz.

2015 Model Citroen C-Elysee - 51.000 TL

Citroen'in şık ve şehir içi kullanıma uygun modeli 2015 model Citroen C-Elysee, 51.000 TL'ye sahip olabileceğiniz bir alternatif.

2009 Model Mitsubishi - 50.000 TL

Dayanıklılığı ile bilinen Mitsubishi'nin 2009 model otomobili, 50.000 TL gibi uygun bir fiyatla satılıyor.

2006 Model Ford Transit Connect Van - 29.500 TL

Taşıma işleriyle uğraşıyorsanız veya ticaret yapıyorsanız, 2006 model Ford Transit Connect Van, sadece 29.500 TL'ye sahip olabileceğiniz uygun bir seçenek.

2008 Model Isuzu - 52.000 TL

Isuzu'nun dayanıklı ve işlevsel araçlarından biri olan 2008 model Isuzu, 52.000 TL'ye satılıyor.

2013 Model Isuzu - 55.000 TL

Aynı markanın farklı bir modeli olan 2013 model Isuzu, 55.000 TL gibi uygun bir fiyatla alıcılarını bekliyor.

1997 Model Tofaş-Fiat - 12.500 TL

Bütçenizi minimumda tutmak istiyorsanız, 1997 model Tofaş-Fiat, sadece 12.500 TL'ye satılıyor.

Volkswagen Passat - 70.000 TL

Volkswagen'in kaliteli otomobili Passat, 70.000 TL gibi ekonomik bir fiyatla alıcılarını bekliyor.

Citroen V - 51.000 TL

Citroen'in V serisi araçları, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 51.000 TL'ye sahip olabilirsiniz.

1991 Model Fiat Tempra - 10.000 TL

Eğer nostaljik bir araç arıyorsanız, 1991 model Fiat Tempra, sadece 10.000 TL'ye sahip olabileceğiniz bir seçenek.

2011 Model Citroen 1.6 DS4 - 60.000 TL

Benzinli bir otomobil arayanlar için 2011 model Citroen 1.6 DS4, 60.000 TL gibi uygun bir fiyatla sunuluyor.

2001 Model Renault - 21.800 TL

Bütçenizi minimumda tutarak bir araç sahibi olmak istiyorsanız, 2001 model Renault, sadece 21.800 TL'ye satılıyor.

2016 Model Volkswagen - 57.000 TL

Son olarak, 2016 model Volkswagen aracı, 57.000 TL gibi bir fiyatla alıcılarını bekliyor.

Devlet tarafından satışa sunulan uygun fiyatlı 2. el araçları inceledik. Her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Ancak araç alımında dikkat etmeniz gereken bazı önemli hususlar bulunuyor. İlk olarak, aracın kilometresini ve bakım geçmişini kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, aracın hasar kaydını sorgulamak ve bir uzmana göstermek de akıllıca olacaktır. İyi bir inceleme sonrasında, uygun fiyatlı ve güvenilir bir araç sahibi olabilirsiniz.