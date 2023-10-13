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Devlet 300.000 TL altına 2. el araç satışları başlattı, İşte o 2. el araçların ilanları

Devletin sunduğu ikinci el araç fırsatları, araç sahibi olmayı düşünenler için büyük bir avantaj sunuyor.

Devlet 300.000 TL altına 2. el araç satışları başlattı, İşte o 2. el araçların ilanları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 08:31

Devlet tarafından 300 bin TL altına ikinci el araçlar satışa sunuldu ve bu fırsat araç sahibi olmak isteyen birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. İşte devletin artık kullanmadığı araçların ve diğer ikinci el araçların ilanlarına dair bilgiler.

Devlet İkinci El Araç İlanları

İkinci el araç almak isteyenler için Devlet'in ilan sayfası oldukça önemli bir kaynaktır. Özellikle otomobil fiyatlarının artışıyla araç sahibi olmak zorlaşsa da, 300 bin TL altında satılan bu araçlar büyük bir ilgi görüyor. İşte devletin sunduğu ikinci el araçların bazıları:

Audi
BMW
Chevrolet
Dacia
Mazda
Opel
Fiat
Ford
Mercedes
Skoda
Tofaş
Volkswagen
Hyundai
ve birçok başka marka ve model bu ilanlar arasında yer alıyor.

İkinci El Araç Fiyatları

Devlet tarafından satılan ikinci el araçların fiyatları markalara göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, 300 bin TL'nin altında satılan bu araçların fiyatları oldukça çekicidir. Fiyatlandırma ve araç detaylarıyla ilgili daha fazla bilgiye Devlet'in resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

İkinci El Araçlar Neden Tercih Edilmeli?

İkinci el araçlar, bütçesini zorlamadan yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için harika bir seçenektir. Ayrıca, ikinci el araçlar daha hızlı bir şekilde teslim alınabilir ve yeni bir araç almaktan daha ekonomik bir tercih olabilir. İkinci el araçlarla ilgili daha fazla bilgi edinerek, ihtiyacınıza en uygun aracı bulabilirsiniz.

Yeni bir araç almak için bütçenizi zorlamanıza gerek kalmadan, istediğiniz aracı uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. İkinci el araç ilanları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu fırsatlardan yararlanmak için Devlet'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

İşte ucuz otomobil ilanları: https://esatis.uyap.gov.tr/main/esatis/index.jsp

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