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Destekler ardı ardına geldi! E-Devlet’te başvurular bugün başladı! Destekler maaşa dönüştü!

Günümüzde yaşam şartlarının giderek zorlaştığı bu dönemde, insanlar E-Devlet üzerinden Aile Destek Programlarına başvurarak biraz olsun rahatlama sağlıyor

Destekler ardı ardına geldi! E-Devlet’te başvurular bugün başladı! Destekler maaşa dönüştü!
Yayın Tarihi : 2023-07-10 10:37

Günümüzde yaşam şartlarının giderek zorlaştığı bu dönemde, insanlar E-Devlet üzerinden Aile Destek Programlarına başvurarak biraz olsun rahatlama sağlıyor. Bu desteklerin belirlenen ailelere maaş olarak verilmesi gerekliliği ise toplumun gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Aile Destek Programları kapsamında, 1250 TL, 650 TL ve 216 TL'lik yardım başvurularını aynı anda yapmak mümkündür. Bu üç yardıma tek seferde başvurmak için aşağıda açıklayacağımız yöntemleri izlemeniz yeterli olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre, 40 milyar lira yardım parası ayrıldığı duyurulmuştu. Bu desteklerden ilki, Çocuk Destek Bileşeni olarak adlandırılmaktadır. Diğeri ise Elektrik Tüketim Desteği olarak bilinirken, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu desteklerin Vakıflar aracılığıyla sağlanacağı belirtilmişti.

Sonradan yapılan açıklamada, ödemelerin otomatik olarak gerçekleştirileceği ifade edildi. Yani, bir yardım destek formunu doldurduğunuzda yukarıda bahsedilen iki destek yardımına başvurusu katılmazken, yeni çıkan kurallar gereği artık üç başvuruyu aynı anda yapabileceksiniz. Son dakika açıklamalarıyla birlikte yapılan yardım başvuruları sonucunda diğer yardımlara da hak kazanırsanız, hesabınıza otomatik olarak elektrik tüketim desteği ile birlikte Çocuk Destek Bileşeni yardımı da yatırılacaktır.

Kayıtlı hanelerde yaşayan çocuklar için ek desteklerin de müjdesini veren bakanlık, artık Vakıflara gidilmeyeceğini belirtti.

Elektrik tüketim desteği miktarı en düşük 108 TL, en yüksek ise 216 TL olarak belirlenirken, çocuk destek parası da en düşük 350 TL ile 650 TL arasında değişmektedir.

Eğer siz de ilk defa Aile Destek Programına başvuracaksanız veya bu üç yardımdan faydalanmak istiyorsanız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Bu işlemi E-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Sosyal yardım başvuru hizmeti başlığı altında, 5 kademeli bir işlem sırasıyla kendi bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir. 3. aşamada, size "Aile Destek Programı almak istiyor musunuz?" sorusu sorulduğunda, buna "Evet" cevabını vererek devam etmelisiniz. Yani, sadece Aile Destek Programına "Evet" diyerek hem çocuk bileşenine, yani çocuk yardımına, hem de elektrik destek yardımına başvurmuş olacaksınız.

Aile Destek Programlarından yararlanmak için gerekli başvuruları zamanında ve doğru bir şekilde yapmanız önemlidir. Bu sayede hak ettiğiniz yardım miktarını alabilir ve yaşam şartlarınızı biraz olsun kolaylaştırabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yapacağınız başvurularla, ailenizin ve çocuklarınızın geleceği için gerekli destekleri alabilirsiniz.

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