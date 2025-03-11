Derya Uluğ’dan sevgilisi Asil Gök ile romantik paylaşım!

Geçtiğimiz ay 39. yaşına giren başarılı şarkıcı Derya Uluğ, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Derya Uluğ’dan sevgilisi Asil Gök ile romantik paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-03-2025 10:36

Son dönemin popüler isimlerinden olan Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök ile romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sahnede birlikte oldukları, sarıldıkları ve öpüştükleri anları 1.2 milyon takipçili Instagram hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımına sadece kalp emojisi ekledi. Kısa sürede 17 binden fazla beğeni alan fotoğraflar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Derya Uluğ ve Asil Gök’ün aşk dolu kareleri, "Birlikte çok güzelsiniz" ve "Aşk size çok yakışıyor" gibi yorumlarla beğeni topladı. Çiftin mutlu halleri, takipçilerini mest etti.

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