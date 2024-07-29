Derya Uluğ: Hayat kısa, dünya yalan!

Derya Uluğ: Hayat kısa, dünya yalan!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 12:22

Şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün Alaçatı'da bir mekanda sevenleriyle buluşarak unutulmaz bir geceye imza attı. Gecenin başında slow şarkılarıyla sahne alan Uluğ, daha sonra tempoyu yükselterek coşkulu anlar yaşattı.

Konser sırasında sevenlerine seslenen Uluğ, "Hayat kısa, dünya yalan. Hiç kimsenin sizi tüketmesine izin vermeyin" diyerek önemli bir mesaj verdi.

38 yaşındaki şarkıcı, sahne kostümüyle de adından söz ettirdi. Parıltılı ayakkabıları, taşlarla süslü kot eteği, kot büstiyeri, bileklikleri ve yüzüğüyle dikkat çeken Uluğ, tarzıyla beğeni topladı. Gece boyunca sergilediği performans ve enerjisiyle hayranlarından büyük alkış aldı.

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