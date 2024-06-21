DenizBank'tan Büyük Fırsat: Yüzde 0 Faizli 25.000 TL Nakit Avans İmkanı! (son 3 gün)

DenizBank, müşterilerine sunduğu yeni kampanya ile büyük bir fırsat sunuyor: Yüzde 0 faizli 25.000 TL’ye varan nakit avans imkanı! Bu özel kampanya, bayram sonrası nakit ihtiyacı olanlar ve mevcut borçlarını düşük maliyetlerle kapatmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. İşte detaylar ve yararlanma koşulları:

Kampanya Detayları

DenizBank, 6 Mayıs ile 24 Haziran tarihleri arasında MobilDeniz uygulamasına giren ve uzaktan müşteri olanlar ile ilk defa DenizBank müşterisi olanlar için yüzde 0 faizli 10.000 TL kredi fırsatı sunuyor. Ayrıca, 1 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında geçerli olan yüzde 0 faizli 15.000 TL’ye varan taksitli nakit avans kampanyası ile DenizBank müşterileri bu avantajlı tekliften yararlanabilecekler.

Yüzde 0 Faizli 10.000 TL Kredi

Kampanya kapsamında, minimum 1.000 TL, maksimum 10.000 TL kredi kullanımı yapılabilir. Bu kredi için maksimum vade altı ay olarak belirlenmiştir. DenizBank’ın bu kampanyası, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşteriler için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Yüzde 0 Faizli 15.000 TL Taksitli Nakit Avans

MobilDeniz uygulamasına giriş yaparak ilk kez DenizBank müşterisi olanlar, yüzde 0 faizli taksitli nakit avanstan faydalanabilirler. Bu kampanya kapsamında, müşterilere maksimum vade ve ödeme planı seçenekleri sunulmaktadır. Özellikle uzun vadeli nakit ihtiyaçlarını düşük maliyetlerle karşılamak isteyenler için bu kampanya oldukça cazip.

Toplamda 25.000 TL’ye Varan Nakit Fırsatı

DenizBank’ın sunduğu bu kampanyalar sayesinde, toplamda yüzde 0 faizli 25.000 TL’ye varan nakit fırsatı müşterilerin kullanımına sunuluyor. Bu fırsatlar, bayram sonrası nakit ihtiyacı olanlar ve mevcut borçlarını düşük maliyetlerle kapatmak isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor.

Nasıl Yararlanılır?

DenizBank’ın bu cazip kampanyalarından yararlanmak için, MobilDeniz uygulamasına giriş yaparak uzaktan müşteri olmanız veya ilk kez DenizBank müşterisi olmanız gerekiyor. Kampanya süresi boyunca belirtilen tarihler arasında başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sırasında gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması, başvurunun hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Kampanyanın Avantajları

Bu kampanya, müşterilere bir dizi avantaj sunmaktadır: