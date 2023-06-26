Denizbank emekliye 33.000 TL nakit ödeme verecek! Emekli maaşlarını bu bankadan alanlar dikkat…

Emekli maaşlarını bu bankadan alanlar dikkat… Denizbank emekliye 33.000 TL nakit ödeme verecek- Denizbank, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara yönelik bir kampanya başlatarak, ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, Denizbank'tan emekli maaşı alan tüm vatandaşlar belirli şartlar dahilinde 44.000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunabilirler. Banka, bu kredileri verirken başvuru işlemlerinin aynı gün içinde sonuçlandırıldığını ve ödemelerin yapıldığını açıklamıştır.

Denizbank, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS yoluyla başvuru imkanı sunmaktadır. Başvurular için "32 80" numarasına TC kimlik numarası ve doğum tarihi yazılarak gönderilmelidir. Banka müşterisi olan vatandaşlar aynı zamanda Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar, daha yüksek limitlerde kredi kullanma ve bankanın sunmuş olduğu yüksek emekli promosyonlarından faydalanma imkanına sahiptir.

Denizbank'tan Emekliye Özel Kredi İmkanı

Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Denizbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanabilirler. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonucunda, 44.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi onayı alabilecek olan emekliler, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme imkanıyla toplamda 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilmektedir.

Başvurular TC kimlik numarası üzerinden gerçekleştirildikten sonra işlemler hızla tamamlanacak ve kredi kullanacak kişilerin hesaplarına aynı gün içinde ödemeler yapılarak kredi kullandırılacaktır.