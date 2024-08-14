Denizbank EMEKLİLERE ödemeleri başlatıyor! Maaş getiren emekli 12000 TL ödeme alacak!

Denizbank EMEKLİLERE ödemeleri başlatıyor! Maaş getiren emekli 12000 TL ödeme alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 13:06

DenizBank, emeklilere yönelik sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Banka, emekli maaşını DenizBank’a taşıyan vatandaşlara 12.000 TL’ye kadar nakit avans fırsatı sunuyor. Bu özel kampanya, emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirildi. Üstelik başvurular son derece kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor.

Emekli maaşını DenizBank’a getirenler, 12.000 TL’ye varan nakit avanslarını anında hesaplarında görebilecekler. Başvuru yapmak isteyen emekliler, DenizBank şubeleri, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Banka, bu cazip teklifiyle emeklilerin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Sınırlı süreyle geçerli olan bu kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin acele etmesi gerekiyor. DenizBank, emekli maaş müşterilerine sunduğu bu fırsatla finansal rahatlama sağlıyor.

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