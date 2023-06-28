Denizbank duyuru yaptı! Ödeme verilecek… 20.000 TL ödeme alabileceksiniz, Şart ve Kefil yok

20.000 TL ödeme alabileceksiniz, Şart ve Kefil yok! Denizbank duyuru yaptı! Ödeme verilecek- Denizbank, vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar nakit ödeme imkanı sunan yeni SMS Kredi kampanyasını başlattı. Bu kampanya kapsamında 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, istediğiniz zaman başvuruda bulunabilir ve onay durumunuzu görebilirsiniz.

Denizbank, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasıyla başvuruların hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini duyurmuştur. Cep telefonu üzerinden SMS göndererek kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Denizbank tarafından yapılan bu yeni kredi kampanyasıyla özellikle mobil uygulama üzerinden de kredi alma imkanına sahip olacaklardır.

Denizbank üzerinden kredi kullanmak ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, bu kampanyaya katılabilmeniz için uygun müşteri grubunda olmanız gerekmektedir. Bu kapsamda, Denizbank müşterisi olan ve özellikle yüksek kredi puanına sahip olan müşterilerin başvurularını gerçekleştirerek kimlik numaraları üzerinden kredi onayı alabileceği bilgisi verilmektedir.

Denizbank hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak Cebimde Kredi Kampanyası kapsamında kredi alabilirsiniz.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılacak kredi başvurularında uygun şartlara sahip olan vatandaşlar hızlı bir şekilde kredi imkanı elde ederken, düşük kredi puanına sahip olan vatandaşlar da şubeler aracılığıyla 20.000 TL'ye kadar ödeme alma fırsatına sahiptir.

Kredi başvurusu için TC kimlik ve doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak yazarak 32 80 numarasına SMS gönderdiğinizde, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Özetle, Denizbank'ın yeni SMS Kredi kampanyası, vatandaşlara hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi alma fırsatı sunmaktadır. Bu kampanya sayesinde uygun şartlara sahip müşteriler, Denizbank üzerinden kolaylıkla kredi başvurusunda bulunabilir ve ihtiyaçlarına yönelik finansman sağlayabilirler.