DENİZBANK Dar Gelirli Ailelere 4000 TL Ödeme Yapıyor, Başvuru Yapanlar İse 90 Gün Geri Ödemeyecek! 

DENİZBANK Dar Gelirli Ailelere 4000 TL Ödeme Yapıyor, Başvuru Yapanlar İse 90 Gün Geri Ödemeyecek! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2024 15:02

Deniz bank yeni başlatmış olduğu düşük limitli ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle para sıkıntısı olan tüm bireysel müşterilere 4.000 t lye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Deniz bank üzerinden başlatılan bu yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin hızlı bir şekilde hesaplarını ödemeler yapılacak ve nakit kredi kullanmalarına olanak sağlanacaktır. 4.000 TL kredi kullanmanız durumunda aynı zamanda ilk taksit ödemesini 90 gün erteleyebilir ve 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde geri ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Deniz bank üzerinden başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar eğer banka şubelerine gidecek zamanları yok ise bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan İnternet kredi başvurusunda bulunabilir.

Deniz bank aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden sMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlayan bankalardan bir tanesidir. Deniz bank sMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız hemen cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı cebimde kredi numarası olan 32 80 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 32 80 numarasına mesaj atıldıktan sonra ihtiyaç kredisi değerlendirmesi hızlı bir şekilde yapılacak ve sizlere aynı gün içinde kredi hemen aynı gün hesaba yatacaktır.

Deniz bank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler 4.000 TL onay almaları halinde gelir belgesi vermeden de bu kredileri kullanabilir. Denizbank ihtiyaç kredisini 4.000 TL üzerinde kullanmak isteyen vatandaşlar da kredi puanı uygun olması durumunda daha yüksek limitlerde de bu bankanın vatandaşları için sağlamış olduğu yeni kredi hizmetlerinden başvurularını gerçekleştirerek 250.000 tl'ye kadar kredi alabiliyor.

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