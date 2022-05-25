Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için geri sayım başladı!

Deniz Seviyesi’nde Tiyatro Festivali katılımcılarını 23-26 Haziran tarihleri arasında ağırlamaya

hazırlanıyor. Daha önce 65 bin kişiye ev sahipliği yapan festival bu kez Ankara Sigorta ana

sponsorluğunda, Kafa Radyo ve Babala TV sponsorluğunda yeni evi Ayvalık’ta

gerçekleştirilecek.

Elçin Sangu, Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert, Nilperi

Şahinkaya, Tülin Özen, Serkan Keskin ve İbrahim Selim gibi ünlü isimler de tiyatro

oyunlarıyla festivalde sahne alacak. Ayrıca, sürpriz konserler de katılımcıların beğenisine

sunulacak.

Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ve Ersin Arıcı’nın oynadığı Zorlu PSM

Prodüksiyon'un Şehirde Kimse Yokken oyunu; Nilperi Şahinkaya’nın tek kişilik

performansıyla Germinal Tiyatro’nun Doğal Afet oyunu; başrollerinde Serkan Keskin ve

İbrahim Selim’in yer aldığı Semaver Kumpanya’nın Kuşlar oyunu; Güven Kıraç, Binnur

Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert’in oyuncu kadrosunda yer aldığı DasDas’ın Vahşet

Tanrısı oyunu; oyuncu kadrosunda Nihan Geyran Koldaş, Zeynep Çötelioğlu, Tansu Biçer

ve Tülin Özen’in yer aldığı BahçeGalata’nın Nora 2 oyunu festivalde yer alacak.

25 Haziran günü Mirkelam sahnede olacak ve festival katılımcılarına çok keyifli bir konser verecek.