Deniz Seki'den 'Aşktan Ölen Yok'

Deniz Seki, uzun bir aranın ardından yeni şarkısı 'Aşktan Ölen Yok'u dinleyicilerinin beğenisine sundu.

'Aşktan Ölen Yok'un sözleri Ayla Çelik, müziği ise Ayla Çelik ve Serdar Arslan'ıa ait. Deniz Seki'nin yeni şarkısının düzenlemesini ise Okay Barış yaptı.

Ünlü sanatçı, 'Aşktan Ölen Yok'un klip ve fotoğrafları için de Buse Tirman'ın objektifinin karşısına geçti.

Seki, yeni şarkısıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Sözleri ve müziği Ayla Çelik'e, aranjesi Okay Barış’a, yorumu ise bana ait olan bu şarkımın ve klibimin hayata bir armağan olduğunu düşünüyorum. Şarkımı sevgi ile dinleyeceğinize eminim. Şarkımı çok seviyorum ve hep de sevmeye devam edeceğim."