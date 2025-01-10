Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: "Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama..."

Ünlü menajer Ayşe Barım ve oyuncu Serenay Sarıkaya, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. ID İletişim’in kurucu ortaklarından olan Barım hakkında ortaya atılan iddialar sektörde adeta bir deprem etkisi yarattı. Ünlü isimlerin bir kısmı Barım’a destek olurken, bazı oyuncular ise sektörde yaşadıkları sorunları cesurca dile getirdi.

Deniz Işın’dan Sert Çıkış: “İşlerime Bizzat Engel Oldu!”

Oyuncu Deniz Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Işın, Ayşe Barım’ın sektördeki birçok kadın oyuncunun işini engellediğini iddia ederek, “Kadın dayanışması istediğiniz kişi yüzünden kaç kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti,” ifadelerini kullandı.



İşte Deniz Işın'ın açıklamalarının tamamı:





- Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç?

- Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti.

- Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek.

- Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı.







İddialar Neler?

Gazeteci Fuat Uğur’un köşesinde yer verdiği iddialara göre, Ayşe Barım’ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ve bu parayı bir aşk senaryosunu hayata geçirmek için kullandığı öne sürüldü. Ayrıca Barım’ın sektörde “mafyalaşma” yarattığı, kendisine biat etmeyen oyuncuları uzaklaştırarak kendi ekibindeki isimlerin önünü açtığı iddia edildi.

ID İletişim’den Yalanlama Geldi

Ortaya atılan iddiaların ardından ID İletişim’den resmi bir açıklama yapıldı. Şirket, iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.

Ünlülerden Karışık Tepkiler

Serenay Sarıkaya başta olmak üzere birçok ünlü isim Ayşe Barım’a destek verirken, sektörde yaşadıkları sorunları dile getiren oyuncuların da sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Barım’a destek olanlar, bu iddiaların bir karalama kampanyası olduğunu savunuyor.