Deniz Işın: Öpüşme sahnesinde rol aldı diye sevdiğime trip atmam

Yeni bir dizi ile ekranlara döneceğini belirten Deniz Işın, "Mayıs ortasında çekimler başlıyor. Güzel bir proje ile ekranlara geleceğim. Ben sektöre girdiğimden beri bir kere tatil yapmışımdır herhalde. Şansa hep yaz projeleri denk geliyor ama bu durumdan hiç şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.Kalbinin boş olduğunu belirten güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:"Aşk yok, iş var derler ya, o misal bu aralar çalışıyorum. Olursa olur, aşkı aradığım söylenemez. İlk görüşte aşka da inanmıyorum. Dış görünüşle aldanılan bir durum bu. Aynı sektörden iki kişinin ilişki yaşaması daha güzel geliyor bana. Bizim yaşadığımız tempoyu ancak bizden birisi anlayabilir. Empati kurabilir en azından. Öte yandan hiç kıskanç biri değilim. Sevdiğim kişi bir öpüşme sahnesinde rol aldı diye trip atacak biri değilim, saçma geliyor böyle şeyler bana."Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Burak Deniz'le bir ara adı aşk dedikodularına karışan Deniz Işın, "Burak benim arkadaşım. Bir kere kahve içerken görüntülendik diye sevgili diye yazıldık, ne diyeyim ki" açıklamasını yaptı.