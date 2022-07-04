Deniz Işın: İlhan insana huzurlu hissettiriyor.

‘Sevmek Zamanı’nda kendilerini imkansız bir aşkın içinde bulan Kağan ve Firuze’yi canlandıran İlhan Şen ve Deniz Işın, diziyi, sosyal medyada gördükleri ilgiyi ve kamera önündeki uyumlarının kaynağını anlattı.

Dizide Firuze karakterine hayat veren Deniz Işın, partneri İlhan Şen’le birlikte çalışmayı “İlhan insana huzurlu hissettiriyor. Bir problem çıkmaz hissi veriyor, sakinleştirici bir etkisi var. Beraber çok eğleniyoruz, birlikte çektiğimiz sahnelerimiz çok keyifli oluyor” sözleriyle anlatırken, İlhan Şen ise “Deniz’le önceden de tanıştığımız ve arkadaş olduğumuz için tanışma faslını geçtik ve diziye başladık aslında. Deniz ortamı doğallaştıran biri. Deniz’in yanında hangi ruh halinde olursan ol, başka bir doğallık merkezine indirgiyor seni. Deniz’in enerjisi böyle. Bir anda gülmeye başlıyorsun. İyi ki var” diyerek rol arkadaşıyla uyumuna vurgu yaptı.

Firuze ve Kağan’ın hikayesinin sosyal medyada gördüğü ilgi üzerine de konuşan ikiliden İlhan Şen, seyircinin beğeni dolu yorumları için “Seyirci aramızdaki uyumu görüyorsa bu en güzel şeylerden biri. Nasıl göründüğümüzden ziyade nasıl hissettiğimiz önemli. Aynı his merkezinde buluştuğumuzda ister ister ortak bir noktada buluşuyorsunuz. İki çocuğun birlikte oynaması gibi” şeklinde konuştu. Deniz Işın ise “Beraber güzel görünmek, o enerjinin hissedilmesi güzel, keyifli bir şey. Bu bir ortaklık bu bir takım oyunu” yorumunu yaptı.

‘Sevmek Zamanı’ üçüncü bölümüyle bugün 20.00’de (4 Temmuz Pazartesi) atv’de…