  • 04 TEMMUZ Pazartesi 22:12
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Deniz Işın: İlhan insana huzurlu hissettiriyor.

atv’nin, yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği yeni dizisi ‘Sevmek Zamanı’, yaz sezonunun dikkat çeken hikayesi olurken, pazartesi akşamlarına damgasını vurdu.

Deniz Işın: İlhan insana huzurlu hissettiriyor.
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-07-2022 17:29

‘Sevmek Zamanı’nda kendilerini imkansız bir aşkın içinde bulan Kağan ve Firuze’yi canlandıran İlhan Şen ve Deniz Işın, diziyi, sosyal medyada gördükleri ilgiyi ve kamera önündeki uyumlarının kaynağını anlattı. 

Dizide Firuze karakterine hayat veren Deniz Işın, partneri İlhan Şen’le birlikte çalışmayı “İlhan insana huzurlu hissettiriyor. Bir problem çıkmaz hissi veriyor, sakinleştirici bir etkisi var. Beraber çok eğleniyoruz, birlikte çektiğimiz sahnelerimiz çok keyifli oluyor” sözleriyle anlatırken, İlhan Şen ise “Deniz’le önceden de tanıştığımız ve arkadaş olduğumuz için tanışma faslını geçtik ve diziye başladık aslında. Deniz ortamı doğallaştıran biri. Deniz’in yanında hangi ruh halinde olursan ol, başka bir doğallık merkezine indirgiyor seni. Deniz’in enerjisi böyle. Bir anda gülmeye başlıyorsun. İyi ki var” diyerek rol arkadaşıyla uyumuna vurgu yaptı. 

 

 

Firuze ve Kağan’ın hikayesinin sosyal medyada gördüğü ilgi üzerine de konuşan ikiliden İlhan Şen, seyircinin beğeni dolu yorumları için “Seyirci aramızdaki uyumu görüyorsa bu en güzel şeylerden biri. Nasıl göründüğümüzden ziyade nasıl hissettiğimiz önemli. Aynı his merkezinde buluştuğumuzda ister ister ortak bir noktada buluşuyorsunuz. İki çocuğun birlikte oynaması gibi” şeklinde konuştu. Deniz Işın ise “Beraber güzel görünmek, o enerjinin hissedilmesi güzel, keyifli bir şey. Bu bir ortaklık bu bir takım oyunu” yorumunu yaptı.  

‘Sevmek Zamanı’ üçüncü bölümüyle bugün 20.00’de (4 Temmuz Pazartesi) atv’de…

 

Bella Hadid aşka geldi!
Benzer Haberler
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’den çok konuşulacak bir tanıtım! ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’den çok konuşulacak bir tanıtım!
“Ben Bu Cihana Sığmazam” ekibi sete çıktı! “Ben Bu Cihana Sığmazam” ekibi sete çıktı!
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dizisinin çekimleri başladı! ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dizisinin çekimleri başladı!
‘Sevmek Zamanı’nda sırlar ortaya döküldü! ‘Sevmek Zamanı’nda sırlar ortaya döküldü!
Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
'Teşkilat'ta intikam operasyonu 'Teşkilat'ta intikam operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!
  • 28-06-2022 12:16

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!

Meryem Uzerli'nin partneri belli oldu!
  • 01-07-2022 11:46

Meryem Uzerli'nin partneri belli oldu!

Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya sert çıkış!
  • 02-07-2022 09:53

Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya sert çıkış!

Beren Saat-Kenan Doğulu çifti Kraliçe Elizabeth'in partisine katıldı!
  • 01-07-2022 09:17

Beren Saat-Kenan Doğulu çifti Kraliçe Elizabeth'in partisine katıldı!

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in kabuslar evi
  • 29-06-2022 10:35

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in kabuslar evi