Deniz Işın, Ayşe Barım soruşturmasında ifade verdi

Deniz Işın, Sektördeki Tekelleşme İddiaları Üzerine İfade Verdi

Deniz Işın, Ayşe Barım soruşturmasında ifade verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2025 09:42

Başarılı oyuncu Deniz Işın, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Sektörde tekelleşme ve manipülasyon iddialarının gündeme geldiği dönemde yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çeken Işın, bu kez ifade sırasında farklı bir duruş sergiledi.

Daha önce sosyal medya hesabından,  “Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı” diyerek sektördeki sorunlara dikkat çeken oyuncu, dün verdiği ifadesinde, “Kimseden davacı ve şikâyetçi değilim” dedi.

“Oyuncuların Önü Kesiliyor” İddiası
Deniz Işın, daha önce sektördeki manipülasyon iddialarına karşı sert bir tavır sergilemişti. Özellikle genç ve yetenekli kadın oyuncuların kariyerlerine engel olunmaya çalışıldığını ifade eden oyuncu, bu durumun sektördeki adaletsizlikleri artırdığını dile getirmişti.

Şikayetçi Olmadığını Söyledi
İfadesinde, kimseye yönelik bir suçlama ya da şikayetinin olmadığını belirten Işın, “Amacım sadece sektördeki sorunlara dikkat çekmekti. Umarım bu süreç herkes için adil bir şekilde sonuçlanır” dedi.

SEKTÖRDEKİ TEKELLEŞME TARTIŞMALARI DERİNLEŞİYOR
Ayşe Barım’a yönelik başlatılan soruşturma, eğlence sektöründe uzun süredir tartışılan tekelleşme ve manipülasyon konularını yeniden gündeme getirdi. Birçok oyuncu ve sektör çalışanı, Deniz Işın’ın bu süreçteki açıklamalarını desteklerken, yaşananların sektörde köklü bir değişime kapı aralayıp aralamayacağı merak konusu.

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