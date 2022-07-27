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Gecce Magazin Haberleri

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun Çeşme romantizmi

TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Teşkilat' adlı dizide rol alan Deniz Baysal, 2019 yılında nikah masasına oturduğu 'Kolpa' grubunun solisti eşi Barış Yurtçu ile Çeşme tatiline başladı. Önceki gün Aya Yorgi koyundaki bir Beach'te objektiflere yansıyan ikili iskelede birbirlerini öpmeye doyamadı.

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun Çeşme romantizmi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2022 10:46

Üç yıl önce nikah masasına oturan Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, Çeşme'de objektiflere yakalandı.

 

Aya Yorgi Koyu'nda görüntülenen ünlü çift, denize girmeden önce iskelede birbirlerini öpücüklere boğdu.

Denize girmek için hazırlık yapan Baysal ile Yurtçu, "merdivenlerden mi yoksa iskeleden mi atlasak?" diye konuşurlarken son kararları iskeleden atlamak oldu.

Eşini öperek iskeleden balıklama atlayacağı sırada Baysal ayağı ile eşine vurarak şaka yaptı.

Ardından Baysal, suyu soğuk buldu ve zor anlar yaşadı.

Kısa bir deniz keyfinin ardından sudan çıkan karı-koca daha sonra localarına geçerek güneşlendiler.

"ŞÜKÜR DEMEYE GAYRET EDİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda bir dergiye röportaj veren Deniz Baysal, “Geçmişe dönüp baktığınızda, keşke dediğiniz şeyler oluyor mu?” sorusuna, “Gerçekten hiçbir şeyi değiştirmezdim. Keşke demektense; şükür demeye gayret ediyorum. Yoksa insan geçmişe takılıp kalır. Ben yaşadıklarımla şimdiki Deniz’im ve bu Deniz’i seviyorum” yanıtını vermiştİ.

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