Denis Draguş için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Coşkulu İmza Töreni

Trabzonspor, yeni transferi Denis Draguş için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde etkileyici bir imza töreni düzenledi. Bu özel etkinlikte, kulübün üst düzey yetkilileri, teknik kadro ve basın mensupları bir araya geldi. İşte törende öne çıkan bazı anlar ve açıklamalar:

Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan’ın Açıklamaları

Törende söz alan Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, Denis Draguş'un Trabzonspor için önemli bir transfer olduğunu vurguladı. Karahasan, "Dragus kendisinden beklentimiz oldukça yüksek bir oyuncu. Birlikte güzel sezonlar geçirmeyi umuyoruz. Trabzonspor'a, Trabzon'a tekrar 'hoş geldin' diyorum. İnşallah burada çok mutlu olur" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Draguş’un Trabzonspor’a olan katkılarının ne kadar önemli olduğunu ve kulüp yönetiminin beklentilerini net bir şekilde ortaya koyduğunu gösteriyor.

Denis Draguş’un Duygusal Konuşması

İmza töreninde konuşan Denis Draguş, transferi ve sıcak karşılaması hakkında duygularını dile getirdi. Draguş, "Transferimde emeği geçen herkese ve bana yapılan bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Taraftarımız ilk günden bu yana bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Tutkularının ne kadar fazla olduğunun farkındayım. İyi bir sezon geçirerek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözleri, Draguş’un Trabzonspor’a olan bağlılığını ve taraftarlara karşı duyduğu minnettarlığı yansıtıyor.