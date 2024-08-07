Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Demet Şener, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Instagram'a getirdiği erişim engeline rağmen sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. 47 yaşındaki ünlü isim, İstanbul manzaralı terasta çektirdiği yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Spor salonundan çıkışta asansör aynasından kareler paylaşan Şener, ardından İstanbul manzaralı bir terasta çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya hesabında yayımladı. Şener, paylaştığı fotoğraflara İstanbul hashtag'ini ekleyerek, "Var mı daha güzeli?" notunu düştü.

Demet Şener'in bu paylaşımları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü isim, güzelliği ve pozitif enerjisiyle hayranlarından tam not aldı. Instagram'daki erişim engeline rağmen takipçileriyle etkileşimini sürdüren Şener, sosyal medyadaki aktifliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Demet Şener'in bu paylaşımları, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu ve birçok olumlu yorum aldı. Şener, güzelliği ve doğal pozlarıyla sosyal medyada ilgi odağı olmayı sürdürüyor.