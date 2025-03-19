Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi

Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' setini ziyaret etti. Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile buluşan Şener, sosyal medyada keyifli anlarını paylaştı.

Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2025 13:12

Emekli manken Demet Şener, SHOW TV’nin fenomen dizisi **'Kızılcık Şerbeti'**nin setini ziyaret etti. Demet Şener, dizinin başrol oyuncularından Sibel Taşçıoğlu ile bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Bu sürpriz ziyaret, dizinin takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

'Kızılcık Şerbeti' Setindeki Ziyaret

'Kızılcık Şerbeti', Gold Film tarafından yapılıyor ve yapımcılığını Faruk Turgut üstleniyor. Dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi ünlü isimler yer alıyor. Demet Şener’in ziyareti, dizinin oyuncu kadrosuna yakın bir bağa sahip olan Sibel Taşçıoğlu ile gerçekleşti.

Demet Şener'den Sosyal Medyada Duyuru

Demet Şener, Sibel Taşçıoğlu ile buluşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. Şener, paylaşımında, “Canım Pinko’mu ziyarete geldim” ifadelerine yer verdi. Ardından Sibel Taşçıoğlu ile birlikte çektikleri bir fotoğrafı, kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.

Akrabalar Arasındaki Samimi Bağ

Demet Şener ile Sibel Taşçıoğlu arasındaki yakın ilişki, sosyal medya takipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Bu güzel ziyaret, iki akraba arasında güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha gösterdi.

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