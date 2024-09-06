Demet Özdemir’in yeni paylaşımları sosyal medyada fırtına estirdi!

Başarılı projeleriyle dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi edinen Demet Özdemir, sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Demet Özdemir’in yeni paylaşımları sosyal medyada fırtına estirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2024 20:08

Instagram’da 16.3 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, yeni pozlarını "#TB efendim" notuyla paylaştı. Renkli karelerini art arda yayınlayan 32 yaşındaki güzel oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kısa sürede 261 bin beğeni alan paylaşımlar, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Özdemir’in fotoğraflarına, “Çiçek açtı buralar”, “Gittiğin her yer ışıldıyor” ve “Kraliçe!” gibi övgü dolu yorumlar yazıldı. Toplamda 3 bine yakın yorum alan paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Demet Özdemir, gerek oyunculuk kariyeri gerekse sosyal medyadaki etkileyici paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

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