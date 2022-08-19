Demet Özdemir'in tarzının bedeli ortaya çıktı!

30 yaşındaki Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde 15.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni bir pozunu paylaştı. Siyah bir pantolon ve beyaz bir bluzla bahçede objektif karşısına geçen ünlü isim, zafer işaret yaptığı fotoğrafına "Merhaba" notunu yazdı.

Özdemir'in bu karesi, 680 bin beğeni ve 5 bine yakın yorum alarak, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Başarılı oyuncunun şık ve sade tarzının bedeli ise, kısa süre sonra ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı hesaba göre; Özdemir'in beyaz bluzu 650, siyah pantolonu ise bin 950 TL. Aksesusar olarak kullandığı, dünyaca ünlü bir markaya ait kemeri ise tam 6 bin 750 TL değerinde.