Demet Özdemir'in kombinin fiyatı dudak uçuklattı!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç: Monica'ya değil, Zerrin'e geldik

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, son olarak geçtiğimiz hafta 14.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yna karşısında çektiği bir fotoğrafını paylaşmıştı. Fit fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun göğüs ve göbek dekolteli elbisesiyle verdiği bu pozu, kısa sürede 450 binden fazla beğeni almıştı.Demet Özdemir'in paylaşımına ilk yorumlardan biri de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan gelmişti. Koç, sevgilisinin paylaşımına siyah kalp emojisi bırakmıştı.Sık sık kıyafetleri ve takıları için harcadığı paralarla gündeme gelen Özdemir'in bu kombininin fiyatını, 'Fenomenler ne giymiş?' adlı Instagram hesabı paylaştı.Ünlü ismin derin dekolteli, mor tülden elbisesinin fiyatının 775 TL; Aynı pozunda taktığı, ünlü bir markaya ait olan saatinin ise tam tamına 176 bin 814 TL olduğu ortaya çıktı.Oyuncu, elbisesi ve aksesuarının bedelinin ortaya çıkmasıyla, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.