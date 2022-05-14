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Gecce Magazin Haberleri

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a: "Sana hep söyledim; seversem..."

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor. Güzel oyuncu, kısa bir ayrılık döneminin ardından ilişkilerine ikinci şansı verdiği ve yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen ünlü şarkıcı sevgilisinin 37'nci yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımlarla kutladı. Oğuzhan Koç'tan cevap gecikmedi.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-05-2022 14:56

14 Şubat Sevgililer Günü'nde oyuncu Demet Özdemir'e evlilik teklifi eden ve "Evet!" yanıtını alan şarkıcı Oğuzhan Koç, 37 yaşına bastı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ikiliden Özdemir, sevgilisinin doğum gününü kutladı. 


 

Evlilik teklifi aldığı günden bir kare yayınlayan güzel oyuncu, Instagram gönderisine şu notu düştü:

"Sana hep söyledim ! Seversem görersin! Ruhunun tüm inceliklerini benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim İyi ki doğdun sevgilim. Hep ol. Doğarsan görersin!"



 

Ünlü oyuncu, bu fotoğrafları da, "İyi ki!" sözleriyle paylaştı.

Koç ise Özdemir'in gönderilerine, "Sevgilim..." sözleriyle karşılık verdi.

Burcu Esmersoy, Seda Sayan, Gülcan Arslan, Fatma Toptaş ve Ali Biçim gibi ünlü isimlerin şarkıcı da sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalamadı. Oğuzhan Koç, kalp emojisiyle birlikte "Sevgilim" yorumunu yazdı.
 

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