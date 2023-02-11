  • 11 ŞUBAT Cumartesi 18:13
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Demet Özdemir'den mesaj: Hep burada olacağım

Altı gün önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, ünlü isimler depremzedeler için yardım ulaştırmaya ve bağış yapmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden beri yardım çalışmalarında yer alan oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla "Hep burada olacağım" dedi.

Demet Özdemir'den mesaj: Hep burada olacağım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-02-2023 12:58

 

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

AFAD, ardından 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLER TEK YÜREK

Ünlü isimler Türkiye'yi yasa boğan depremde tek yürek olarak, can kaybının arttığı bölgeye yardım ulaştırmak ve depremzedelerin sesini duyurmak için kolları sıvadı.

YARDIM ÇALIŞMALARINDA YER ALIYOR

Depremin ilk gününden beri yardım toplama çalışmalarında yer alan isimlerden biri de Demet Özdemir oldu. Özdemir, arkadaşı İbrahim Büyükak ile birlikte sık sık kamera karşısına geçerek takipçilerinden destek istedi. Oyuncu, ayrıca kendisine gelen mesajları da takipçilerine duyuruyor.

"SABIR DİLİYORUM"

Özdemir, son olarak ise sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Ünlü isim, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu zor günlerde birlik ve beraberliğimiz gerçekten bir sınava tutulamayacak kadar değerli. Allah'ım sen zor durumda olanlara yardım et... Kayıplarımız için Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum."

Ünlülerden depremzedelere nakdi yardım
113 saat sonra kurtarılan depremzedenin ilk mesajı Arda Güler'e oldu