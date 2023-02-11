Demet Özdemir'den mesaj: Hep burada olacağım

6 Şubat saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

AFAD, ardından 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLER TEK YÜREK

Ünlü isimler Türkiye'yi yasa boğan depremde tek yürek olarak, can kaybının arttığı bölgeye yardım ulaştırmak ve depremzedelerin sesini duyurmak için kolları sıvadı.

YARDIM ÇALIŞMALARINDA YER ALIYOR

Depremin ilk gününden beri yardım toplama çalışmalarında yer alan isimlerden biri de Demet Özdemir oldu. Özdemir, arkadaşı İbrahim Büyükak ile birlikte sık sık kamera karşısına geçerek takipçilerinden destek istedi. Oyuncu, ayrıca kendisine gelen mesajları da takipçilerine duyuruyor.

"SABIR DİLİYORUM"

Özdemir, son olarak ise sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Ünlü isim, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu zor günlerde birlik ve beraberliğimiz gerçekten bir sınava tutulamayacak kadar değerli. Allah'ım sen zor durumda olanlara yardım et... Kayıplarımız için Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum."