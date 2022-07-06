Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ön balayına çıktı!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 14 Şubat’ta evlilik kararı almış, geçen hafta da ilk adımı atıp nişanlanmıştı.

Eylülde nikah masasına oturmayı düşünen ikili ön balayına çıktı bile. Kiraladıkları lüks tekne ile mavi tur yapıyorlar.

Göcek'te tatilin tadını çıkaran Özdemir teknenin ön kısmında hem kitap okudu hem de güneşlendi. Sevgilisinin yanına gelen Koç ise Özdemir'i kahkahalara boğdu.

Aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmayan ünlü çiftin telefonları hiç susmadı. Özdemir ve Koç, nişan tebriği nedeniyle yakınlarından gelen telefonları cevapladı. Şarkıcının kendisini görüntüleyen muhabirleri fark etmesi ise eğlenceli anlara sahne oldu.

Teknenin güvertesinden dürbünle baktığı sırada gazeticileri fark eden ve sevgilisine gösteren Oğuzhan Koç, ellerini yana doğru açarak tebessüm etti. Daha sonra dürbünü alan Demet Özdemir, basın mensuplarına zafer işareti yaparak selam verdi.

Oğuzhan bu durum karşısında kahkaha attı. Sevgililer tura devam edecek.