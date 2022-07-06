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Gecce Magazin Haberleri

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ön balayına çıktı!

Nişan törenleri ile çok konuşulan ve nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başlayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, Göcek'te ön balayı yapıyor. Rüzgarlı hava nedeniyle denize girmeyip, teknede vakit geçiren ikili, tebrik telefonlarını kabul etti. Özdemir düzgin fiziğiyle adından söz ettirirken, Oğuzhan Koç da kaslarıyla dikkat çekti. Ünlü çift, kendilerini görüntüleyen basına mensuplarını fark edince bakın nasıl tepki verdi...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ön balayına çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2022 09:39

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 14 Şubat’ta evlilik kararı almış, geçen hafta da ilk adımı atıp nişanlanmıştı. 

 

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