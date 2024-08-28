Demet Özdemir ve İlhan Şen'li "Cinlerin Düğünü"nden ilk kareler...

Demet Özdemir ve İlhan Şen'li "Cinlerin Düğünü" filminin hazırlıkları sürüyor. Filmin çekimleri Ekim ayında başlayacak.

Demet Özdemir ve İlhan Şen'li
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2024 18:22

Başarılı yönetmen Ferit Karahan, sinema dünyasındaki dikkat çekici başarısını yeni filmi “Cinlerin Düğünü” ile sürdürüyor. İlk filmi “Cennetten Kovulmak”la 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan Karahan, dünya prömiyerini yaptığı “Okul Tıraşı” ile Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde FIPRESCI Ödülü’nü almış ve 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerine layık görülmüştü.

Şimdi ise Karahan, “Cinlerin Düğünü” adını verdiği yeni filmiyle izleyiciyi bir ailenin üç kuşağa yayılan dağılma hikayesi üzerinden insanın kaderiyle olan ilişkisini sorgulayan etkileyici bir yapımla buluşturuyor. Filmin başrollerinde Demet Özdemir ve İlhan Şen yer alıyor.

Çekimleri Ekim ayında Erzincan’da başlayacak olan film, sinemaseverleri güçlü oyuncu kadrosuyla da etkilemeyi hedefliyor. Demet Özdemir ve İlhan Şen’in performansları, bu derin hikayeye hayat vererek izleyiciyi büyüleyecek. “Cinlerin Düğünü,” Türkiye’den Berton Medya, FK Film, Asteros; Romanya’dan Flama ve Sırbistan’dan See Film iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

 

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