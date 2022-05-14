Demet Özdemir: Romantik olmayı beceremiyorum!

Demet Özdemir, dün gecce Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşacağı 'Dünyayla Benim Aramda' adlı yeni projesinin yayınlanacağı dijital platformun Asmalımescit'te bir mekanda düzenlediği akşam yemeğine katıldı.







"Güzel bir event ve buluşma oldu. Çok fazla detay veremeyeceğim" diyen 30 yaşındaki güzel, "Çok romantik bir paylaşım ile Oğuzhan Bey'in doğum gününü kutladınız" diyen basın mensuplarına, "Romantik mi buldunuz? Ne güzel" yanıtını verirken, gülerek "Ben çok beceremiyorum romantik olmayı. Çok romantik komedi yaptım ondandır belki" dedi.







