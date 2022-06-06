Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a uğurlu geldi

Bu yaz son zamanların popüler oyuncusu Demet Özdemir ile nikah masasına oturacak olan Oğuzhan Koç'a sevgilisi uğurlu geldi. Takvim'in haberine göre; Beyoğlu Kültür Yolu Festivali konserinde eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla iki saate yakın sahnede kalan Oğuzhan Koç Konya, Bursa, İzmir, Bartın, Antalya olmak üzere arka arkaya konser maratonuna devam edecek.

Konser ücretine de zam yapan Koç'un eskiden 70 bin TL olan sahne ücretini 100 bin TL'ye çıkardı. Sadece bu ay 11 konser verecek olan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le yapacağı düğün masraflarının çoğunu bir ayda kazandığı yaklaşık 1 milyon TL ile çıkarmış olacak.