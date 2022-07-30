Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden yeni kare

Şimdilerde düğün hazırlıkları yapan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bir yandan da çalışmaya devam ediyor. 'Aşk Tatikleri 2' filminin çekimleri için kamera karşısına geçen güzel oyuncu fırsat buldukça da kısa kısa tatiller yapıyor. Demet Özdemir geçtiğimiz gün yine soluğu tatilde aldı. Güzel oyuncuya bu kez sevgilisi Oğuzhan Koç da eşlik etti. Arkadaşlarıyla deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ikiliden Özdemir, müstakbel eşiyle sahilde verdiği pozu; "Bir şey diyeceğim yaklaş" notuyla paylaştı.

İşte o kare:





DÜĞÜN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bu arada Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, bir kaç gün önce Gayrettepe’deki bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Taze nişanlılar, "Sürprizimizi yapalım ve açıklayalım; 26 Ağustos’ta İstanbul’da evleniyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Kalabalık bir düğün istediklerini belirleyen Özdemir ve Koç, "Mekanı henüz belirleyemedik ama güzel bir yer seçimi yapacağız." demişti.