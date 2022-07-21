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Gecce Magazin Haberleri

Demet Özdemir makyajsız haliyle dikkat çekti

Koronavirüs testi "negatif"e dönen Demet Özdemir, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncunun makyajsız hali dikkat çekti.

Demet Özdemir makyajsız haliyle dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2022 13:32

Koronavirüsü atlatan ve son yaptırdığı test "negatif" çıkan Demet Özdemir, sağlık durumunun iyiye gitmesinden sonra önceki gün objektiflere yansıdı. Dijital platformda izleyicisiyle buluşacak dizide rol almaya hazırlanan Özdemir, cuma günü başlayacak yapımın çekimlerinden önce bakım için soluğu Nişantaşı'nda aldı.

SIFIR MAKYAJ 

Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ve makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, "Çekimler öncesi diş bakımı yaptırmaya geldim. Çekimler başlayacağı için heyecanlıyım" açıklamasını yaparak, bir arkadaşıyla birlikte dişçinin yolunu tuttu.

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