Demet Özdemir: ''Hiç gelinlik hayali kurmamıştım''

Yaz aylarında Aşk Taktikleri 2 filminin çekimlerini gerçekleştirecek olan Demet Özdemir, önceki gün Bebek'te bulunan bir kaş merkezine gitti. Özdemir, "Arkadaşlar malum setler çok yoğun. Bugün izinliydim ve işlerimi hallediyorum. Malum set çalışmaları, düğün hazırlıkları derken... Çok yorucu ve yoğun bir dönemdeyiz." dedi.

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan Özdemir, "İkimiz de birbirimize çok şanslı geldik. İkimiz de çok mutluyuz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Gelinlik provasını tabii ki yapacağım ancak onun için yarım gün ayıramam. İstediğim gibi olması için tüm günümü provada geçirmeliyim. Ben 15 yaşından bu yana çalışıyorum. Hiç düğün dernek, gelinlik falan hayal etmediğimi fark ettim. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum." şeklinde konuştu.