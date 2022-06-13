Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci ile sezonu Çeşme’de açtı!

Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ile başrollerinde yer aldığı ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizisinin çekimlerine kısa bir ara verilmesiyle tatile çıktı. Özdemir, aralarında meslektaşları Hazal Kaya ve Selin Şekerci’nin de bulunduğu arkadaşlarıyla tatil sezonunu Çeşme’de açtı.

Rutkay Öziş’in doğum gününü kutlayan oyuncular, önceki gün ünlü bir plajda objektiflere takıldı. Ünlü isimler sahilde kısa bir süre kaldıktan sonra başka bir plaja geçerek kalan eğlencelerine devam ettiler. Hazal Kaya ve Demet Özdemir suya girip serinlerken Selin Şekerci şezlongunda güneşlenmeyi tercih etti, ancak arkadaşlarının ısrarları üzerine güneşlenmeyi bırakıp yanlarına gitti.