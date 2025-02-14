Demet Özdemir, Eşref Rüya Dizisi İçin Stüdyoya Girdi: Şarkıları Kendi Seslendirecek

Kanal D’nin büyük bir merakla beklenen dizisi Eşref Rüya için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizide, Özdemir müzik grubu olan bir şarkıcıya hayat verecek. Güzel oyuncu, dizideki şarkıları kendisi seslendirecek ve performansı için usta müzisyen Metin Özülkü’den özel dersler almaya başladı.

Sosyal medya hesabından Metin Özülkü ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Demet Özdemir, “Bu hayattaki en güzel şey sevdiğin insanlarla yol yürümek. İyi ki varsın, çok şanslıyım” diyerek heyecanını dile getirdi.

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya, sarsıcı bir aşk hikayesini suç dünyasıyla harmanlayarak izleyicilere soluksuz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği Tims&B imzalı dizi, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.