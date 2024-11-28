Demet Özdemir DIAFA'dan ödülle döndü!

Demet Özdemir, DIAFA ödül töreninde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Demet Özdemir DIAFA'dan ödülle döndü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2024 09:25

Son dönemin başarılı oyuncularından Demet Özdemir, uluslararası platformda da başarısını kanıtladı. Dün akşam düzenlenen DIAFA ödül töreninde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görülen Özdemir, şıklığı ve zarafetiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, tören sonrası yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu ödülü almak benim için çok anlamlı. İsmim açıklandığında aldığım destek mesajları, kilometrelerin yalnızca birer sayı olduğunu bir kez daha hissettirdi. Hepinize teşekkür ediyorum."

Demet Özdemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da takipçilerinin beğenisini topladı. Geceden kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları oyuncuyu tebrik mesajlarına boğdu.

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