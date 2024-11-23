Demet Akalın'ın karın kaslarıyla olay oldu!

Demet Akalın’ın Yeni Görüntüsü Olay Oldu: “Hedefime Ulaştım!”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram’da paylaştığı kaslı fotoğrafıyla gündeme damga vurdu. Yakın zamanda verdiği kilolarla dikkat çeken Akalın, sahne öncesinde çekilen bir kareyi takipçileriyle paylaşarak estetik operasyon sonrası geçirdiği değişimi gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Akalın, “Yaza girmeden önce liposuction yaptırdım. Doktorum altı kilo yağ aldı. 10 kilo verdim ve daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek” demişti. Operasyonun ardından her gün yürüyüş yaparak ve diyetine özen göstererek bu süreçte disiplinli bir şekilde çalıştığını vurgulayan ünlü şarkıcı, “Eski kıyafetlerimi çıkarıp bakıyorum. İlk şarkının klibindeki kıyafetimden ilham aldım ve bu değişime karar verdim” sözleriyle motivasyonunu anlatmıştı.

Kilolu olduğu dönemlerde zorluklar yaşadığını itiraf eden Akalın, “Kilolu olduğum dönemde hiç kimseyi görmek istemiyordum. Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum. Geçen yıl bayağı bir sıkıntı yaşadım” diyerek yaşadığı sıkıntılı süreçten bahsetmişti.

Şimdi hedefine ulaştığını söyleyen ve yeni görüntüsünü Instagram’da hayranlarıyla paylaşan Akalın, “Estetik işi şans, cildine göre değişiyor” diyerek bu konuda deneyimlerini aktardı. Kaslı görüntüsü ve kararlı duruşuyla takipçilerinden tam not alan ünlü şarkıcı, hem fiziği hem de sahne enerjisiyle göz kamaştırmaya devam ediyor.