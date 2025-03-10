Demet Akalın'ı yıkan haber!

Demet Akalın’ın Acı Günü: Büyük Teyzesini Kaybetti

Demet Akalın'ı yıkan haber!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-03-2025 10:32

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini üzdü. Yeni imajıyla gündemde olan Akalın, büyük teyzesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan Akalın, "Büyük teyzem Sabahat Birsin hakkın rahmetine kavuştu sabaha karşı... Anneannemin yanına gitti. Kardeşinin yanında nur içinde yatsın" sözleriyle acısını dile getirdi.

Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü şarkıcı, teyzesine veda ederek, "Mekanın cennet olsun pamuğum. 95 yaşında bizi görünce hatırlamasan da ben seni hep hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

Hayranları ve yakın dostları, Demet Akalın’a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

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